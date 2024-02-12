Тулячка перевела «сотруднику ФСБ» миллион рублей

Фото Дмитрия Дзюбина

В сумме жители Тульской области, которые попались на удочку мошенников, за неделю перевели на их счета более 7 млн рублей.

54-летней жительнице Тулы написал от имени руководства организации, где она работала, аферист. И сообщил, что скоро с ней свяжется сотрудник ФСБ по очень важному вопросу. После этого тулячке позвонили мошенники, представились сотрудниками Центробанка и ФСБ и рассказали, что кто-то пытается взять кредит на её имя. Сумма немалая — миллион рублей. Женщина поверила и для обнуления кредитного потенциала оформила в банке кредит на миллион, а после этого перевела средства на счёт мошенников.

По ее обращению возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).