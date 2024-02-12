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Конкурс Myslo в честь Дня влюбленных: выиграй свидание в загородном отеле!
Фото: Freepik.

Конкурс Myslo в честь Дня влюбленных: выиграй свидание в загородном отеле!

Ждем участников в нашем телеграм-канале.

Myslo устраивает конкурс в честь 14 февраля — Дня всех влюбленных. Розыгрыш приятных и романтических призов состоится в нашем телеграм-канале.

Что разыгрываем:

  • Незабываемое свидание в загородном отеле с программой «Дуэт двух сердец» Just WOOD — первый победитель. Смотрите друг другу в глаза сколь угодно долго, слушайте биение сердца любимого человека — и пусть весь мир подождет!
  • Сертификат на арт-свидание в мастерскую Музея Станка в «Октаве» — второй победитель. Даже если вы никогда не держали кисть в руках и не писали картину — все получится! 
  • Романтический завтрак в авторском ресторане современной европейской кухни Puff на 3000 руб. — третий победитель. Открой для себя новый вкус вместе с Puff! 
  • Сертификат в размере 5000 рублей на парный SPA-комплекс «Райское наслаждение» в клубный салон красоты L’amour — четвертый победитель.

Условия: 

  • быть подписанным на @myslo.ru;
  • нажать на кнопку «Участвовать».

Победителей определим 13 февраля с помощью генератора случайных чисел. 

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