Конкурс Myslo в честь Дня влюбленных: выиграй свидание в загородном отеле!

Фото: Freepik.

Myslo устраивает конкурс в честь 14 февраля — Дня всех влюбленных. Розыгрыш приятных и романтических призов состоится в нашем телеграм-канале.

Что разыгрываем:

Незабываемое свидание в загородном отеле с программой «Дуэт двух сердец» Just WOOD — первый победитель. Смотрите друг другу в глаза сколь угодно долго, слушайте биение сердца любимого человека — и пусть весь мир подождет!

Just WOOD — первый победитель. Смотрите друг другу в глаза сколь угодно долго, слушайте биение сердца любимого человека — и пусть весь мир подождет! Сертификат на арт-свидание в мастерскую Музея Станка в «Октаве» — второй победитель. Даже если вы никогда не держали кисть в руках и не писали картину — все получится!

Музея Станка в «Октаве» — второй победитель. Даже если вы никогда не держали кисть в руках и не писали картину — все получится! Романтический завтрак в авторском ресторане современной европейской кухни Puff на 3000 руб. — третий победитель. Открой для себя новый вкус вместе с Puff!

Puff на 3000 руб. — третий победитель. Открой для себя новый вкус вместе с Puff! Сертификат в размере 5000 рублей на парный SPA-комплекс «Райское наслаждение» в клубный салон красоты L’amour — четвертый победитель.

Условия:

быть подписанным на @myslo.ru;

нажать на кнопку «Участвовать».

Победителей определим 13 февраля с помощью генератора случайных чисел.