Где в Туле отключат электричество 13 февраля

С 9.00 до 17.00 отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Будённого, 101-117 (нечётн.), 116-134 (чётн.), 90-б, 94, 99-а,
- ул. Некрасова, 24-44 (чётн.),
- ул. Ершова, 13, 15, 25, 43, 47, 49, 51,
- ул. Перекопская, 3-а,
- ул. Вильямса, 2, 4, 6, 6-а, 12,
- ул. Кутузова, 45,
- ул. Макаренко, 15 к. 2, 15 к. 3, 19 к. 1, 15 к. 5, 19 к. 2, 17, 19 к. 3,
- 10-й пр-д, 80-104 (чётн.), 95-123 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 4-26 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
- 23-й пр-д, 4-24 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- 12-й пр-д, 61,
- 31-й пр-д, 3-32 (чётн.),
- ул. Дальняя, 7-57 (нечётн.), 8-64 (чётн.), 57-а,
- ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.), 48-а, 50-а, 52-а, 54-а, 56-а, 58-а, 60-а,
- пр-д Глухополянский, 8-22 (чётн.), 16-а, 24-а, 36-а, 38-а, 48-а, 48-б,
- ул. Н. Глухополянская, 10-18,
- ул. Лобачевского, 1-а, 1-б, 3, 3-а, 3-б,
- пер. Глухополянский, 1,
- Демидовская плотина, 20, 31,
- ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Осташева, 53-75 (нечётн.), 48-66 (чётн.), 53-а, 55-а,
- ул. Чапаева, 1-13 (нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 6, 12, 16, 18, 20, 22,
- пр-д Тульский, 1, 2, 3,
- ул. Плеханова, 22, 24, 30, 32,
- ул. Литейная, 119-135 (нечётн.),
- ул. Дульная, 3-51 (нечётн.), 2-68 (чётн.), 7-а, 9-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б,
- ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 138-148 (чётн.), 146-а, 203-а,
- ул. Курская, 9, 20-в, 22-б,
- ул. Луначарского, 139, 141,
- ул. 1-й Южный пр-зд, 1-7 (нечётн.),
- 2-й Южный пр-д, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 7-17 (нечётн.),
- ул. Циолковского, 67-75, 81-87 (нечётн.), 38-56, 64-74 (чётн.), 38, 65-б, 68,
- ул. Водоохранная 37-40, 40-а, 39-б, 39-в,
- ул. Академика Павлова, 38,
- ул. Стальского, 1-17 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
- ул. Шевченко, 43-63 (нечётн.), 8-16, 60-68 (чётн.), 39, 51-а, 58-а,
- ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-д, 2,
- ул. Водоохранная, 43-а.