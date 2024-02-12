Метеопредупреждение: Гололед сохранится в Туле 13 февраля

Фото Алексея Пирязева

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и днем 13 февраля по Тульской области сохранится местами гололед, гололедица на дорогах, местами сильная. Ночью и утром туман с видимостью 200-700 м.



Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.



Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01» или с мобильного — «112» и «101».