По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и днем 13 февраля по Тульской области сохранится местами гололед, гололедица на дорогах, местами сильная. Ночью и утром туман с видимостью 200-700 м.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01» или с мобильного — «112» и «101».
Фото Алексея Пирязева
Метеопредупреждение: Гололед сохранится в Туле 13 февраля
Ночью и утром прогнозируется сильный туман.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и днем 13 февраля по Тульской области сохранится местами гололед, гололедица на дорогах, местами сильная. Ночью и утром туман с видимостью 200-700 м.
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