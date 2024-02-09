Памятная записка, траурные ленты и книги: музей-усадьба «Ясная Поляна» отдаст на реставрацию 17 предметов

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Музей-усадьба «Ясная Поляна» намерен отреставрировать 17 предметов из музейной коллекции. В списке: траурные ленты 1910 года, памятная записка Софьи Толстой, одежда конца XIX — начала XX века, подсвечник и пресс-папье. На реставрацию также попадут: приходно-расходная книга начала XX века, папка для бумаг, брошюра «Два старика», книги «Севастопольские письма» Н. И. Пирогова и «Матиас Шандор» Жюля Верна.

Компанию, которая займется восстановлением ценностей, определят по итогам электронного аукциона, сообщает RosTender.info. Прием заявок на участие открыт до 16 февраля. Начальная цена контракта составляет 2 млн рублей, он будет действовать до конца 2024 года.