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Памятная записка, траурные ленты и книги: музей-усадьба «Ясная Поляна» отдаст на реставрацию 17 предметов
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Памятная записка, траурные ленты и книги: музей-усадьба «Ясная Поляна» отдаст на реставрацию 17 предметов

Компанию, которая займется восстановлением ценностей, определят по итогам электронного аукциона.

Музей-усадьба «Ясная Поляна» намерен отреставрировать 17 предметов из музейной коллекции. В списке: траурные ленты 1910 года, памятная записка Софьи Толстой, одежда конца XIX — начала XX века, подсвечник и пресс-папье. На реставрацию также попадут: приходно-расходная книга начала XX века, папка для бумаг, брошюра «Два старика», книги «Севастопольские письма» Н. И. Пирогова и «Матиас Шандор» Жюля Верна.

Компанию, которая займется восстановлением ценностей, определят по итогам электронного аукциона, сообщает RosTender.info. Прием заявок на участие открыт до 16 февраля. Начальная цена контракта составляет 2 млн рублей, он будет действовать до конца 2024 года.

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