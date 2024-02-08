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В Плавске модернизируют систему водоснабжения и канализацию
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Плавске модернизируют систему водоснабжения и канализацию

Самые срочные работы начнутся уже в этом месяце, а завершить их планируют в конце 2025 года.

По поручению губернатора Алексея Дюмина министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков встретился с жителями Плавска. Во встрече приняли участие представители СУ СК России по Тульской области, регионального Управления Роспотребнадзора и местной администрации. Министр рассказал о предстоящей модернизации систем водоснабжения и водоотведения райцентра.

Разработан поэтапный план мероприятий со сроком выполнения до конца 2025 года. К первоочередным работам приступят уже на днях: работы начнутся на водозаборе № 1 на ул. Свободы. Там установят современное оборудование для обеззараживания воды, герметизируют скважины и отремонтируют резервуар чистой воды. До конца года переложат участки канализационного коллектора и отремонтируют насосную станцию.

После гидрогеологических исследований будет разработана проектно-сметная документация для обустройства артезианских скважин, резервуара чистой воды, насосной станции и участка водовода для подачи воды на водозаборе «Локна». Строительные работы должны начаться в этом году.

Эти мероприятия позволят обеспечить качественное и надежное водоснабжение для более чем 40% жителей города. По данным Роспотребнадзора, результаты последних анализов говорят о стабилизации качества воды в городе.

Напомним, в конце прошлого года более 40 плавчан подхватили кишечную инфекцию. Возможной причиной заражения эксперты назвали качество воды.

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