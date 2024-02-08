Тула заняла 46-е место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта

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В этот раз эксперты проанализировали систему общественного транспорта в 100 городах России. Москвы и Санкт-Петербурга среди них нет — ради объективности они по умолчанию идут «вне конкурса».

За основу рейтинга взяли данные третьего квартала прошлого года. Оценивались пять ключевых параметров городских систем общественного транспорта: функциональность, комфорт, безопасность, физическая и ценовая доступность.

По итогам рейтинга Тула заняла 46-е место (в прошлом году она была на 33-м). В категории «крупные города» оружейная столица стала 12-й из 20. Топ-3 рейтинга — Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург. Среди аутсайдеров — Балаково, Уссурийск и Анапа.