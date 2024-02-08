  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тула заняла 46 место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тула заняла 46-е место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта
Фото из архива Myslo

Тула заняла 46-е место в рейтинге городов по качеству общественного транспорта

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования компании SIMETRA.

В этот раз эксперты проанализировали систему общественного транспорта в 100 городах России. Москвы и Санкт-Петербурга среди них нет — ради объективности они по умолчанию идут «вне конкурса».

За основу рейтинга взяли данные третьего квартала прошлого года. Оценивались пять ключевых параметров городских систем общественного транспорта: функциональность, комфорт, безопасность, физическая и ценовая доступность.

По итогам рейтинга Тула заняла 46-е место (в прошлом году она была на 33-м). В категории «крупные города» оружейная столица стала 12-й из 20. Топ-3 рейтинга — Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург. Среди аутсайдеров — Балаково, Уссурийск и Анапа.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 08:20 +3
Другие статьи по темам
Событие
общественный транспортрейтинг регионов Россиитранспорт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Плавске модернизируют систему водоснабжения и канализацию
В Плавске модернизируют систему водоснабжения и канализацию
На четырёх улицах Тулы отключат холодную воду
На четырёх улицах Тулы отключат холодную воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.