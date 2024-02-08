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Ночью в Туле дороги от снега чистили 110 единиц техники
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ночью в Туле дороги от снега чистили 110 единиц техники

Особое внимание уделяли расчистке подъездов к учреждениям социальной сферы.

Ночью в уборке Тулы было задействовано около 110 единиц техники и порядка 170 рабочих. Об этом сообщает городская администрация.

Магистральные и второстепенные улицы города чистили семь колонн комбинированных машин, около 40 единиц техники обрабатывали проезжие части и улицы песко-соляной смесью и реагентом. Расчищали и обрабатывали тротуары, подходы к остановкам. 

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В ликвидации последствий снегопада были задействованы машины подрядной организации «Спецавтохозяйство» и дополнительно наемная техника.

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По всем вопросам можно обращаться в ЕДДС по тел.:

  • (4872) 47-20-34;
  • (4872) 47-20-37,
  • 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

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