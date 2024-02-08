Ночью в Туле дороги от снега чистили 110 единиц техники

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ночью в уборке Тулы было задействовано около 110 единиц техники и порядка 170 рабочих. Об этом сообщает городская администрация.

Магистральные и второстепенные улицы города чистили семь колонн комбинированных машин, около 40 единиц техники обрабатывали проезжие части и улицы песко-соляной смесью и реагентом. Расчищали и обрабатывали тротуары, подходы к остановкам.

В ликвидации последствий снегопада были задействованы машины подрядной организации «Спецавтохозяйство» и дополнительно наемная техника.

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