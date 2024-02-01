Какие законы вступают в силу с 1 февраля

Фото Дмитрия Дзюбина. По материалам Госдумы РФ.

Проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты, проконтролируют деятельность микрофинансовых организаций и многое другое.

Выплаты и маткапитал проиндексируют

На 7,4% проиндексируют различные выплаты и пособия, в том числе маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие.

Например, маткапитал составит 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей — на второго. Родители, оформившие маткапитал при рождении первого ребенка, при появлении второго получат доплату в размере 202,6 тыс. рублей.

Применение специальных экономических мер

Уточняется и дополняется перечень операций, на которые могут быть направлены специальные экономические меры, например допускается блокировка денежных средств и имущества. Меры могут распространяться не только на иностранных лиц, но и на российские юридические лица с иностранным участием более 50%.

Также вводятся ограничения и по приему ставок для участников азартной игры, в отношении которых применяются отдельные специальные экономические меры.

Информирование о вкладах

Банки будут обязаны бесплатно информировать вкладчиков об истечении срока их вкладов. Например, по срочным это должны сделать не позднее чем за 5 дней до истечения срока вклада. Информировать будут способом, предусмотренным договором между банком и вкладчиком.

Установление границ населенных пунктов

Упрощается процедура устранения пересечений границ населенных пунктов и территориальных зон с границами земельных участков. Срок устранения реестровой ошибки, содержащейся в ЕГРН, сокращен с 3 до 1 месяца. Изменения позволят оперативно исправить ошибки в реестре и ускорят процедуру установления границ населенных пунктов и территориальных зон.

Добровольная пожарная охрана

Упрощен порядок создания и деятельности территориальных и объектовых добровольных пожарных подразделений. Определены права, обязанности и требования к добровольным пожарным, участвующим в деятельности этих подразделений. Закон направлен на развитие волонтерской деятельности в России.

Допуск и доступ к гостайне

Приняты дополнительные законодательные меры по защите государственной тайны. ФСБ РФ сможет давать заключение о нецелесообразности допуска к ней, которое будет носить обязательный характер. Основанием для отказа в допуске к гостайне может стать наличие у гражданина и его близких родственников иностранного гражданства или вида на жительство. Упрощена процедура допуска к гостайне граждан, призванных на военную службу или военные сборы.

Регулирование хостинга

Запрещается деятельность провайдеров хостинга (сервисов для размещения сайтов), не включенных в реестр Роскомнадзора. Это норма вступившего ранее в силу закона, согласно которому провайдерами хостинга могут быть российские юрлица, чьи вычислительные мощности находятся на территории страны. Изменения повышают требования к защите информации и позволяют отсеять хостинг-компании, размещающие противоправный контент.

Контроль деятельности микрофинансовых организаций

Деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов с граждан смогут контролировать судебные приставы. Ранее ФССП осуществляла контроль только за деятельностью профессиональных коллекторских организаций.

Кроме того, законом устанавливается, что должник и кредитор могут взаимодействовать по электронной почте и через Госуслуги.

Обжалование действий разрешительных органов

Это нововведение вступает в силу с 24 февраля.

Определены особенности досудебного обжалования решений, принятых должностными лицами при предоставлении госуслуг по лицензированию. Подать жалобу можно будет через Госуслуги в течение 30 дней после того, как заявитель узнал или должен был узнать о нарушении своих прав. Рассмотрят ее в течение 15 рабочих дней. Досудебное обжалование станет обязательным для обращения в суд.