За угрозы жителю Новомосковска банк оштрафовали на 55 тысяч рублей

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Мужчина погасил задолженность, однако ему стали поступать неприятные звонки и эсэмэски.

Житель Новомосковска обратился в УФССП России по Тульской области с жалобой на давление со стороны банка, в котором оформлял займ.

Задолженность он погасил в полном объёме, однако мужчину завалили угрозами по телефону и через смс, банк угрожал наложить ему ограничения на выезд из страны и применить меры принудительного взыскания.

После обращения к службе судебных приставов выяснилось, что «банк допустил введение гражданина в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательств, оказание психологического давления, а также превышение допустимого количества взаимодействия с должником».

За это специалисты УФССП России по Тульской области составили протокол в отношении банка в соответствии со ст. 14.57 КоАП РФ. Кредитная организация получила наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.