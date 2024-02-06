На уборку улиц Тулы за сутки потратили 401 тонну противогололедных материалов

Фото пресс-службы администрации Тулы

С улиц и дорог областного центра продолжают вывозить снег.

Как сообщили в администрации города, днем задействуют более 300 рабочих, 200 единиц техники «Спецавтохозяйство», МКУ «Сервисный центр Тулы», а также 41 КДМ, четыре автогрейдера и погрузчика, семь Вилле.

Работы по уборке ведутся круглосуточно. Днем и ночью снег вывозили с ул. Тимирязева, Кауля, пр. Ленина, Л. Толстого, Пирогова, Новомосковской, Восточного обвода, Староникитской, Станиславского, Демонстрации, Жаворонкова и Новомосковского шоссе. Шнекороторный очиститель работал на ул. Железнодорожной, Столетова, в Театральном переулке.

Вывоз снега днем продолжится. Всего за минувшие стуки с улиц города вывезено 1146 куб. м снежной массы и израсходовано около 401 тонны противогололедных материалов.