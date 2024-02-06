«Край надломленной Луны»: тулякам покажут фильм об отношениях детей и родителей

После показа картины пройдет встреча с режиссером Светланой Самошиной и актером Артемом Быстровым.

В центре сюжета — семья, в которой одинокая мать (Виктория Толстоганова) пытается воспитывать младшую дочь-подростка (Маша Лобанова), практически потеряв контакт со старшей (Анна Шепелева).

По сюжету четырнадцатилетняя Соня неожиданно узнает, что мама много лет врала ей о смерти отца, а ему запретила общаться с дочерьми, и сбегает из дома. Старшая сестра Сони отправляется на поиски и находит ее на старой даче: там три женщины вынуждены наконец-то проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые замалчивались годами.

— Принято считать, что связь между матерью и ребенком неразрывна, а любовь — безусловна. Но это не всегда так. Обязаны ли дети любить своих родителей? Обязаны ли родители любить своих детей? Бывает ли ложь во благо? Фильм «Край надломленной Луны» поднимает эти вопросы в отношениях детей и родителей. Для меня это очень личное кино, которое помогло мне найти ответ на большинство из этих трудных вопросов. Я надеюсь, что оно не оставит равнодушным и зрителей, — говорит Светлана Самошина.

Картина снята по сценарию Наталии Мещаниновой — соавтора фильмов «Аритмия» и «Снегирь» и постановщика фильма «Сердце мира». 16+

