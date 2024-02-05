В 2023 году туляки чаще всего строили двухэтажные дома

Фото Алексея Пирязева.

В 2023 году в Тульской области на государственный кадастровый учет поставлен 5371 жилой дом. Общая площадь застройки составила 639 856 кв. м.

Чаще всего жители региона строили двухэтажные дома, их количество составило 2710. Помимо этого, было зарегистрировано 2498 одноэтажных и 163 трехэтажных домов. При выборе строительных материалов туляки отдавали предпочтение дереву — 2289 домов. На втором месте кирпич — 1076 домов.

— Напомним, что жители Тульской области могут оформить дом в собственность в упрощенном порядке. До 1 марта 2031 года граждане могут узаконить свои дома на участках под индивидуальное жилищное строительство, а также на землях для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта по «дачной амнистии». Для этого необходимо подать в электронном виде, через официальный сайт Росреестра или лично, через офис МФЦ заявление о постановке на государственный кадастровый учет и регистрацию прав, технический план объекта, подготовленный кадастровым инженером, и документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, — отметила руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова.