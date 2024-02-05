Массовое отравление в лагере Саши Чекалина: обвинение предъявлено повару с поддельной медкнижкой

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Следователь следственного управления СКР в Щекино предъявил обвинение сотруднице организации общественного питания. Женщине инкриминируют использование заведомо поддельного официального документа и нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ч. 3 ст. 327 УК РФ и ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Установлено, что обвиняемая предоставила работодателю поддельную медкнижку, в которой содержались недостоверные сведения о прохождении необходимых медицинских обследований.

Из-за этого заболевание у женщины своевременно не выявили, ее допустили к работе поваром в детском лагере.

В результате 30 июля 2023 года более 50 человек из числа детей и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере имени Саши Чекалина, заразились инфекционным заболеванием.

Повару предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ. Расследование сейчас в завершающей стадии. Допрошено более 70 свидетелей, проведено свыше 60 экспертиз.