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Массовое отравление в лагере Саши Чекалина: обвинение предъявлено повару с поддельной медкнижкой
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Массовое отравление в лагере Саши Чекалина: обвинение предъявлено повару с поддельной медкнижкой

По версии следствия, причиной вспышки золотистого стафилококка стала работник общепита.

Следователь следственного управления СКР в Щекино предъявил обвинение сотруднице организации общественного питания. Женщине инкриминируют использование заведомо поддельного официального документа и нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ч. 3 ст. 327 УК РФ и ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Установлено, что обвиняемая предоставила работодателю поддельную медкнижку, в которой содержались недостоверные сведения о прохождении необходимых медицинских обследований.

Из-за этого заболевание у женщины своевременно не выявили, ее допустили к работе поваром в детском лагере.

В результате 30 июля 2023 года более 50 человек из числа детей и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере имени Саши Чекалина, заразились инфекционным заболеванием.

Повару предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ. Расследование сейчас в завершающей стадии. Допрошено более 70 свидетелей, проведено свыше 60 экспертиз.

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Фотограф:
сегодня, в 12:56 0
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Тульская область
 

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