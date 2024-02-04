День здоровья: как в Тульской области заботятся о сердце

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские специалисты представили опыт развития кардиологической службы. Ее флагманом является областной кардиодиспансер. Продолжают работу три региональных сосудистых центра.

Ситуационный центр учреждения координирует все процессы оказания медицинской помощи по профилю кардиологии. Здесь организовано взаимодействие со службой скорой помощи и больницами, ведутся регистры пациентов группы высокого риска. Этот проект признан лучшей практикой и будет тиражирован в другие субъекты России.

«Телекардиолог» — это телемедицинские консультации жителей отдаленных районов на базе фельдшерских пунктов. Проект также вошел в одну из лучших практик страны: благодаря ему в прошлом году более 2000 сельских жителей получили консультацию врача. По итогам проведенных консультаций всем пациентам корректируют лечение, направляют на дообследование или госпитализацию.

- Важно, что в 2023 году в регионе зафиксировано снижение смертности от болезней кровообращения на 5,3% по сравнению с 2019 годом. Туляки должны помнить, что проблемы с сердцем и сосудами можно предотвратить. Речь идет о регулярной диспансеризации и своевременном обращению к врачу в случае появления отклонений в здоровье. Факторы риска — повышенный уровень сахара и холестерина в крови, курение и избыточный вес. Однако достаточно сбалансированного питания и 30 минут физической активности в день, чтобы насытить сердце кислородом и укрепить сердечную мышцу», — сказала главный кардиолог Тульской области Ирина Шестова.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — одна из ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение». Профилактические осмотры и диспансеризацию нужно проходить регулярно, чтобы своевременно выявить заболевание и начать его лечение.