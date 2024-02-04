  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. День здоровья: как в Тульской области заботятся о сердце - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
День здоровья: как в Тульской области заботятся о сердце
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

День здоровья: как в Тульской области заботятся о сердце

На стенде Тульской области выставки-форума «Россия» на ВДНХ кардиологи рассказали о важности профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Тульские специалисты представили опыт развития кардиологической службы. Ее флагманом является областной кардиодиспансер. Продолжают работу три региональных сосудистых центра.

Ситуационный центр учреждения координирует все процессы оказания медицинской помощи по профилю кардиологии. Здесь организовано взаимодействие со службой скорой помощи и больницами, ведутся регистры пациентов группы высокого риска. Этот проект признан лучшей практикой и будет тиражирован в другие субъекты России.

h5kxgrv4g9tv0g3vmn1lpt0l9k9awcuy.jpeg

«Телекардиолог» — это телемедицинские консультации жителей отдаленных районов на базе фельдшерских пунктов. Проект также вошел в одну из лучших практик страны: благодаря ему в прошлом году более 2000 сельских жителей получили консультацию врача. По итогам проведенных консультаций всем пациентам корректируют лечение, направляют на дообследование или госпитализацию.

lo7ui18gqqx9ke0d61b8u2iuz0opiyjr.jpeg

- Важно, что в 2023 году в регионе зафиксировано снижение смертности от болезней кровообращения на 5,3% по сравнению с 2019 годом. Туляки должны помнить, что проблемы с сердцем и сосудами можно предотвратить. Речь идет о регулярной диспансеризации и своевременном обращению к врачу в случае появления отклонений в здоровье. Факторы риска — повышенный уровень сахара и холестерина в крови, курение и избыточный вес. Однако достаточно сбалансированного питания и 30 минут физической активности в день, чтобы насытить сердце кислородом и укрепить сердечную мышцу», — сказала главный кардиолог Тульской области Ирина Шестова.

dugxqa7hn45akix3qqgcd2mhz25dvaq9.jpeg

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — одна из ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение». Профилактические осмотры и диспансеризацию нужно проходить регулярно, чтобы своевременно выявить заболевание и начать его лечение.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:50 −2
Другие статьи по темам
Событие
здоровье сердцакардиолог
Люди
Ирина Шестова
Место
МоскваВДНХТула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фестиваль стимпанк-культуры Ferrum в Туле открыл портал в параллельную вселенную
Фестиваль стимпанк-культуры Ferrum в Туле открыл портал в параллельную вселенную
В Туле снимают продолжение «Слово пацана»? Туляки делятся фото в соцсетях
В Туле снимают продолжение «Слово пацана»? Туляки делятся фото в соцсетях
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.