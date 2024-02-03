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В тульском ГКЗ проходит косплей-фестиваль Yuki no Odori

В тульском ГКЗ проходит косплей-фестиваль Yuki no Odori

В оружейную столицу приехали коплееры из Санкт-Петербурга, Москвы и Воронежа.

В субботу, 3 февраля в Городском концертном зале Тулы стартовал 13-й аниме-фестиваль Yuki no Odori.

В фойе расположились торговые павильоны для любителей японской культуры, игр, фильмов и других фандомов. На сцене ГКЗ проходят дефиле, выступления и соревнования косплееров. Фестиваль «Yuki no Odori» проходит в Туле в 13 раз.

В нашем городе есть большое фан-сообщество любителей японской культуры, зарубежной анимации и кинематографа. Для тульских косплееров фестиваль – возможность показать себя на сцене и встретиться с друзьями.

Подробный репортаж с мероприятия читайте позже на Myslo.

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