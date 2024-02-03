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В Дубне более 600 лыжников из пяти регионов России вышли на «Лыжню Веденина»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Дубне более 600 лыжников из пяти регионов России вышли на «Лыжню Веденина»

Соревнования состоялись в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Участников спортивного праздника приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что при поддержке губернатора в регионе активно развивается массовый и профессиональный спорт. Строительство в Туле современного лыжероллерного центра дало большой импульс к развитию лыжного спорта.

– Вячеслав Петрович Веденин – не только двукратный чемпион Олимпийских игр, но и легенда нашего спорта. Его имя навсегда останется в истории не только российского, но и мирового спорта. Мы гордимся тем, что эта гонка носит его имя. Я уверен, что «Лыжня Веденина» станет отличным способом не только проверить свои силы и умения, но и провести время на свежем воздухе, – сказал Дмитрий Яковлев.

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«Лыжня Веденина» – одно из самых масштабных зимних спортивных мероприятий в регионе. Забеги проводятся на дистанциях 1 км (для детей), 3 и 5 км (для юношей и девушек), 3, 5 и 10 км (для мужчин и женщин).

Вместе с любителями на старт вышли спортсмены-профессионалы и ветераны спорта. В этом году в соревнованиях приняли участие порядка 600 человек из Тульской, Курской, Орловской, Калужской и Московской областей.

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