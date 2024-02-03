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«Академия Михайлова» со счётом 4:1 обыграла «Южный Урал»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

«Академия Михайлова» со счётом 4:1 обыграла «Южный Урал»

Следующим соперником наших хоккеистов станет челябинский «Челмет».

Накануне в Орске «Академия Михайлова» сыграла второй матч новой выездной серии Всероссийской хоккейной лиги сезона 2023/2024.

Тульские хоккеисты обыграли ХК «Южный Урал» со счетом 4:1. Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков:

– Команда продемонстрировала высокий уровень игры, отлично проявив себя в атаке и обороне. Такой дух и настойчивость – залог достижения больших результатов! – сказал глава региона.

В воскресенье, 4 февраля «Академия Михайлова» сыграет в Челябинске против местного «Челмета».

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