«Академия Михайлова» со счётом 4:1 обыграла «Южный Урал»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Накануне в Орске «Академия Михайлова» сыграла второй матч новой выездной серии Всероссийской хоккейной лиги сезона 2023/2024.

Тульские хоккеисты обыграли ХК «Южный Урал» со счетом 4:1. Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков:

– Команда продемонстрировала высокий уровень игры, отлично проявив себя в атаке и обороне. Такой дух и настойчивость – залог достижения больших результатов! – сказал глава региона.

В воскресенье, 4 февраля «Академия Михайлова» сыграет в Челябинске против местного «Челмета».