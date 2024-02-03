За прошлый год туляки набрали кредитов на 235,4 млрд рублей

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По сравнению с 2022 годом эта сумма выросла на 50%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

В минувшем году жители Тульской области получили кредиты на различные нужды на сумму 235,4 млрд рублей. 164,8 млрд из них – потребительские кредиты, 70,6 млрд – ипотечные. Кредитный портфель составил 300,1 млрд рублей, уточнили в тульском отделении Центробанка РФ.

С 1 января банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика при выдаче новых кредитов и рефинансировании старых. Если на погашение долгов у человека будет уходить больше половины дохода, кредитор сообщит ему о риске не справиться с платежами.

Уведомление клиент получит перед заключением договора кредита или займа – в нем нужно будет проставить подпись. Раньше кредиторы не оповещали заемщиков с высокой долговой нагрузкой о возможных проблемах. Теперь эта обязанность закреплена в законе.