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Юная тулячка Вера Корнилова выступит в шоу «Лучше всех» на Первом канале

Юная тулячка Вера Корнилова выступит в шоу «Лучше всех» на Первом канале

Выпуск с участием нашей землячки можно будет посмотреть в воскресенье, 4 февраля, в 19.00.

Семилетняя тулячка Вера Корнилова выступит в шоу «Лучше всех». Девочка два года занимается воздушной гимнастикой в школе циркового искусства «Выше».

Руководит школой мама Веры Полина, а тренирует юную гимнастку победительница всероссийских и международных цирковых фестивалей, финалистка Дельфийских Игр 2021 года Сатиана Бухендва.

Для главного телеканала страны Вера и её наставницы подготовили номер «Сказка о Золотой рыбке». Затем подали заявку на кастинг, успешно его прошли и были приглашены на съемку.

Выпуск шоу «Лучше всех» с участием Веры Корниловой выйдет в эфир 4 февраля, в 19.00.

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