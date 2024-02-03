Юная тулячка Вера Корнилова выступит в шоу «Лучше всех» на Первом канале

Выпуск с участием нашей землячки можно будет посмотреть в воскресенье, 4 февраля, в 19.00.

Семилетняя тулячка Вера Корнилова выступит в шоу «Лучше всех». Девочка два года занимается воздушной гимнастикой в школе циркового искусства «Выше».

Руководит школой мама Веры Полина, а тренирует юную гимнастку победительница всероссийских и международных цирковых фестивалей, финалистка Дельфийских Игр 2021 года Сатиана Бухендва.

Для главного телеканала страны Вера и её наставницы подготовили номер «Сказка о Золотой рыбке». Затем подали заявку на кастинг, успешно его прошли и были приглашены на съемку.