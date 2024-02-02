За срыв контракта на монтаж систем освещения дороги в Узловой подрядчика внесли в список недобросовестных

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В Тульское УФАС России обратилась администрация муниципального образования Узловский район с просьбой отправить ООО «ЭСКО ГАРАНТИЯ» (Калужская область) в реестр недобросовестных поставщиков.

Сообщается, что за 2 553 042 руб. подрядчик должен был смонтировать систему освещения автомобильной дороги в п. Поддубном Узловского района.

В итоге организация выполнила только часть работ, при этом не получив ордер на земельные работы.

Как сообщает ведомство, комиссия рассмотрела заявку и включила сведения об ООО «ЭСКО ГАРАНТИЯ» в реестр недобросовестных.