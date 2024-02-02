  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За срыв контракта на монтаж систем освещения дороги в Узловой подрядчика внесли в список недобросовестных - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За срыв контракта на монтаж систем освещения дороги в Узловой подрядчика внесли в список недобросовестных
Изображение от rawpixel.com на Freepik.

За срыв контракта на монтаж систем освещения дороги в Узловой подрядчика внесли в список недобросовестных

Подрядная организация выполнила только часть работ.

В Тульское УФАС России обратилась администрация муниципального образования Узловский район с просьбой отправить ООО «ЭСКО ГАРАНТИЯ» (Калужская область) в реестр недобросовестных поставщиков.

Сообщается, что за 2 553 042 руб. подрядчик должен был смонтировать систему освещения автомобильной дороги в п. Поддубном Узловского района. 

В итоге организация выполнила только часть работ, при этом не получив ордер на земельные работы.

Как сообщает ведомство, комиссия рассмотрела заявку и включила сведения об ООО «ЭСКО ГАРАНТИЯ» в реестр недобросовестных.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:50 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
УФАСсрыв контракта

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Полиция на каждом углу!»: туляки заметили небывалое количество патрулей в городе
«Полиция на каждом углу!»: туляки заметили небывалое количество патрулей в городе
На ул. Металлургов водитель маршрутки нарушил ПДД и обматерил автомобилиста
На ул. Металлургов водитель маршрутки нарушил ПДД и обматерил автомобилиста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.