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На ул. Металлургов водитель маршрутки нарушил ПДД и обматерил автомобилиста

На ул. Металлургов водитель маршрутки нарушил ПДД и обматерил автомобилиста

Видео некрасивой дорожной ситуации появилось в Сети.

В районе поворота с ул. Металлургов на ул. Гастелло в Туле водитель маршрутки решил, что ему можно повернуть налево не из крайнего левого ряда.

Когда нарушителю отказались уступать, он вышел из кабины и, не особенно стесняясь в выражениях, устроил словесный конфликт с автомобилистом. Видео некрасивой дорожной ситуации опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула». Звук удален из-за нецензурной лексики. 

«Маршрутка № 64. Было 30 января, в 16:45», — уточнил автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 10:35 +1
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