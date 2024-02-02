В Туле невозмутимый кот проехал несколько кварталов на багажнике автомобиля

«‎Прокатился с ветерком!», — именно так туляки отреагировали на котика, устроившегося на багажнике отечественного автомобиля.

Необычного пассажира заметили в поселке Косая Гора. Таким образом пушистый с невозмутимым видом проехал несколько кварталов. Вскоре оператор забеспокоился и начал сигналить автомобилю, перевозившего «зайца». Когда машина остановилась, котик никак не отреагировал и продолжил отдыхать на багажнике.

Впрочем, туляков котик порадовал. Они поиронизировали в комментариях.

«Ну, калужанин, что с него взять».

«Просто котэ нужно срочно было уехать».

«А денег не было… только карта».