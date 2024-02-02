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В Туле невозмутимый кот проехал несколько кварталов на багажнике автомобиля

В Туле невозмутимый кот проехал несколько кварталов на багажнике автомобиля

В местных телеграм-каналах появилось милое видео.

«‎Прокатился с ветерком!», — именно так туляки отреагировали на котика, устроившегося на багажнике отечественного автомобиля. 

Необычного пассажира заметили в поселке Косая Гора. Таким образом пушистый с невозмутимым видом проехал несколько кварталов. Вскоре оператор забеспокоился и начал сигналить автомобилю, перевозившего «зайца». Когда машина остановилась, котик никак не отреагировал и продолжил отдыхать на багажнике.

Впрочем, туляков котик порадовал. Они поиронизировали в комментариях. 

«Ну, калужанин, что с него взять».

«Просто котэ нужно срочно было уехать».

«А денег не было… только карта».

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