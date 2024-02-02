Владимир Путин: «Российское новейшее вооружение превосходит зарубежные аналоги»

Скриншот трансляции https://vgtrk.ru/russia24

Президент России прибыл в Тулу с рабочим визитом. Глава государства принимает участие в форуме «Все для Победы»:

— Прежде всего думаем о людях, которые не щадят своей жизни, своего здоровья для того, чтобы обеспечить интересы России. Но в этой большой работе невозможно добиваться успеха, невозможно добиваться побед, если нет поддержки. Причем поддержки самые разные, разносторонние. И в этой связи самый основной вклад в общую работу вносят, конечно, предприятия ОПК — оборонно-промышленного комплекса. У нас к оборонно-промышленному комплексу относятся 6 тысяч предприятий, на которых работают 3,5 миллиона человек. Без сомнения, российское новейшее вооружение превосходит зарубежные аналоги.