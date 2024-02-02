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Путин о соцподдержке оборонщиков: «У предприятий ОПК есть деньги, в больших количествах»

Путин о соцподдержке оборонщиков: «У предприятий ОПК есть деньги, в больших количествах»

В ходе встречи Президента России с активом ОНФ губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил расширить соцпакет для сотрудников ОПК.

На это предложение глава государства ответил, что предприятия и сами должны участвовать в поддержке своих сотрудников. 

«У предприятий ОПК на счетах деньги есть, в больших количествах, — подчеркнул Президент. — Денег много у всех предприятий ОПК».

Он также отметил, что предприятиям надо внимательнее подходить к вопросу расходования финансов. По его мнению, определённую часть средств они могут направлять и «на решение социальных вопросов». 

«В этом [решении этих вопросов] все должны принимать участие: и предприятие, и регион, и федеральный бюджет», — заключил Владимир Путин.

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Автор:
сегодня, в 16:30 −7
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