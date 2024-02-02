Путин о соцподдержке оборонщиков: «У предприятий ОПК есть деньги, в больших количествах»

В ходе встречи Президента России с активом ОНФ губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил расширить соцпакет для сотрудников ОПК.

На это предложение глава государства ответил, что предприятия и сами должны участвовать в поддержке своих сотрудников.

«У предприятий ОПК на счетах деньги есть, в больших количествах, — подчеркнул Президент. — Денег много у всех предприятий ОПК».

Он также отметил, что предприятиям надо внимательнее подходить к вопросу расходования финансов. По его мнению, определённую часть средств они могут направлять и «на решение социальных вопросов».

«В этом [решении этих вопросов] все должны принимать участие: и предприятие, и регион, и федеральный бюджет», — заключил Владимир Путин.