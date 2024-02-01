  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Конфискация имущества за фейки об армии: как работает новая статья УК РФ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Конфискация имущества за фейки об армии: как работает новая статья УК РФ

Конфискация имущества за фейки об армии: как работает новая статья УК РФ

Госдума приняла закон о фейках об армии. Узнаем, что из этого выйдет.

Закон о лишении имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к действиям, угрожающим безопасности государства, приняли в третьем чтении в Госдуме. В новом законе указано, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений, например по найму.

Статья о конфискации существует с 2008 года. Сейчас она лишь дополнилась: раньше возможность конфискации имущества распространялась на осужденных за убийства, умышленное причинение вреда здоровью, организацию преступного сообщества, бандитизм, получение взятки и теракт. Теперь же — ещё и за распространение фейков о Вооружённых силах РФ (ст. 207.3 УК) и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК).

Закон не имеет обратной силы, поэтому не коснётся тех, кто совершил преступления до его вступления в действие.

Помимо этого, законодатели дополнили статью 48 УК РФ: теперь лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград будут также применять за распространение фейков и дискредитацию.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов поясняет:

— Конфискация будет применяться, например, за публикацию недостоверной новости по заказу от третьего лица за оплату. Также если лицо опубликовало недостоверную новость и прикрепило к ней ссылку на сбор средств, полученные в результате такой публикации средства могут быть конфискованы.

Кроме того, могут быть конфискованы компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны и другие устройства в том случае, если доказано, что они использовались для организации или совершения преступления.

«Чистое» имущество тоже могут в теории изъять — если не смогут изъять эквивалентное.

 

Депутаты Госдумы объясняют, что поправки будут направлены в первую очередь против тех, кто уехал из страны и из-за границы участвует в кампании по дискредитации России, ее армии.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:04 0
Другие статьи по темам
Событие
конфискациязакон
Люди
Госдуматуляки
Место
ГосдумаТула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вильфанд: оттепель продлится до пятницы
Вильфанд: оттепель продлится до пятницы
В этом году в Туле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют четыре улицы
В этом году в Туле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют четыре улицы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.