Конфискация имущества за фейки об армии: как работает новая статья УК РФ

Закон о лишении имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к действиям, угрожающим безопасности государства, приняли в третьем чтении в Госдуме. В новом законе указано, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений, например по найму.
Статья о конфискации существует с 2008 года. Сейчас она лишь дополнилась: раньше возможность конфискации имущества распространялась на осужденных за убийства, умышленное причинение вреда здоровью, организацию преступного сообщества, бандитизм, получение взятки и теракт. Теперь же — ещё и за распространение фейков о Вооружённых силах РФ (ст. 207.3 УК) и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК).
Закон не имеет обратной силы, поэтому не коснётся тех, кто совершил преступления до его вступления в действие.
Помимо этого, законодатели дополнили статью 48 УК РФ: теперь лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград будут также применять за распространение фейков и дискредитацию.
Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов поясняет:
— Конфискация будет применяться, например, за публикацию недостоверной новости по заказу от третьего лица за оплату. Также если лицо опубликовало недостоверную новость и прикрепило к ней ссылку на сбор средств, полученные в результате такой публикации средства могут быть конфискованы.
Кроме того, могут быть конфискованы компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны и другие устройства в том случае, если доказано, что они использовались для организации или совершения преступления.
«Чистое» имущество тоже могут в теории изъять — если не смогут изъять эквивалентное.
Депутаты Госдумы объясняют, что поправки будут направлены в первую очередь против тех, кто уехал из страны и из-за границы участвует в кампании по дискредитации России, ее армии.