Конфискация имущества за фейки об армии: как работает новая статья УК РФ

Закон о лишении имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к действиям, угрожающим безопасности государства, приняли в третьем чтении в Госдуме. В новом законе указано, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений, например по найму.

Статья о конфискации существует с 2008 года. Сейчас она лишь дополнилась: раньше возможность конфискации имущества распространялась на осужденных за убийства, умышленное причинение вреда здоровью, организацию преступного сообщества, бандитизм, получение взятки и теракт. Теперь же — ещё и за распространение фейков о Вооружённых силах РФ (ст. 207.3 УК) и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК).

Закон не имеет обратной силы, поэтому не коснётся тех, кто совершил преступления до его вступления в действие.

Помимо этого, законодатели дополнили статью 48 УК РФ: теперь лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград будут также применять за распространение фейков и дискредитацию.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов поясняет: