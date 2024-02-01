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В Заречье началось строительство газораспределительных сетей на 540 домов
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Заречье началось строительство газораспределительных сетей на 540 домов

Трубы с «голубым топливом» будут подводить к границам домовладений. Заводить газ в дома жителям придётся самостоятельно.

В Туле приступили к строительству распределительных сетей протяженностью 18 км в северной части Зареченского округа. Это позволит провести газ в 540 частных домов.  Для бесперебойного газоснабжения будут установлены два газораспределительных пункта. С жителями уже заключены 79 договоров о подключении к газопроводу.

Глава городской администрации Илья Беспалов отметил, что программа социальной догазификации востребована у туляков – она позволяет подвести газ к частным домам без финансовых затрат со стороны жителей:

– Сотрудники администрации города вместе с представителями газоснабжающей организации проводят консультации и помогают формировать списки домов, которые попадают под программу. Мы готовы оказать содействие всем желающим.

Программа социальной догазификации реализуется по поручению президента Владимира Путина. Участвовать в ней могут владельцы зарегистрированных домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах.

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