Тульские парки опубликовали афишу проекта «Зима по-тульски» на февраль

Фото из архива Myslo

В феврале в Центральном, Комсомольском и Пролетарском парках Тулы запланированы мероприятия проекта «Зима по-тульски».

Для всех желающих пройдут занятия спортом на свежем воздухе, юные туляки смогут посетить анимационные программы и «Детскотеки», для взрослых будет работать танцплощадка и музыкальная гостиная.

Предусмотрены и спецпроекты, посвященные Дню защитника Отечества: в Белоусовском парке состоится трейл «Я - патриот» и детская тематическая программа.