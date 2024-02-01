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Тульские парки опубликовали афишу проекта «Зима по-тульски» на февраль
Фото из архива Myslo

Тульские парки опубликовали афишу проекта «Зима по-тульски» на февраль

Туляков ждут спортивные активности, анимационные программы и тематический праздник ко Дню защитника Отечества.

В феврале в Центральном, Комсомольском и Пролетарском парках Тулы запланированы мероприятия проекта  «Зима по-тульски».

Для всех желающих пройдут занятия спортом на свежем воздухе, юные туляки смогут посетить анимационные программы и «Детскотеки», для взрослых будет работать танцплощадка и музыкальная гостиная.

Предусмотрены и спецпроекты, посвященные Дню защитника Отечества: в Белоусовском парке состоится трейл «Я - патриот» и детская тематическая программа.

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Все мероприятия состоятся при благоприятных погодных условиях. Участие бесплатное!

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сегодня, в 20:05 0
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