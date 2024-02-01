Формула успеха: о чем говорили в Туле участники форума «Всё для Победы»

Тульский музей оружия стал 1 февраля центром не только ратной истории региона и России, но и местом, где обсуждались достижения будущего, которые обязательно войдут в историю. Здесь ОНФ организовал общероссийский форум «Всё для Победы».

На мероприятие съехались более 600 участников – это волонтеры, врачи, изобретатели, представители промышленных предприятий, НКО и различных министерств и ведомств. Всех их объединяет стремление не только привести Россию к победе в СВО, но и поднять её на новый технологический и экономический уровень.

Команда ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта» работает в Туле. Компания с 2022 года влилась в огромную команду единомышленников СВО, поставляя передовые технологии на фронт.

Андрей Иванов – В самом начале СВО мы проанализировали рынок дронов, поняли, что там нет ничего интересного с технической точки зрения, и начали работу над большим наукоемким проектом, – рассказывает директор компании Андрей Иванов. – Мы предположили, что индустрия будет развиваться в сторону масштабного применения SPV-дронов. И были правы. Сегодня SPV-дроны активно применяются, это уже достаточно тривиальная с научной точки зрения продукция. Мы сосредоточены на производстве таких БПЛА, но с многоступенчатой системой безопасности. Параллельно работаем дальше. Будущее за системами самонаведения, основанными на техническом зрении и нейротрекинге – это когда бортовой компьютер умеет распознавать цель. Мы предполагаем, что в течение года могут быть внедрены системы, действующие автономно: в заданный квадрат посылается устройство, оно находит мишень и бьет по ней. Однако пока есть проблема морального характера: имеет ли право робот сам определять, когда и куда наносить удар? Ответ будет найден, я уверен.

На площадке форума собралось много изобретателей. Здесь же и представители «Кулибин-клуба» ОНФ, которые помогают протестировать изобретения на линии боевого соприкосновения, состыковать с представителями министерств и ведомств и довести изделия до серийных образцов. По такому пути уже прошли анализаторы дронов, похожие на чаты: боец надевает браслет, который при приближении БПЛА начинает пищать, указывая, откуда летит дрон. Другой пример – непотопляемая лодка, самоходная тележка для эвакуации и скоростная «заряжайка» для автоматных магазинов.

Предприятие Андрея Иванова сейчас регулярно производит поставки на фронт. Но на данный момент его продукция составляет примерно 10% от всего объема поставок дронов для нужд СВО. А значит, есть куда развиваться. И мероприятия, подобные форуму ОНФ, позволяют не только пообщаться с коллегами по индустрии, но и наладить контакты, обменяться опытом и найти потенциальных партнеров.

Объединять изобретателей и промышленные предприятия, помочь небольшим производителям получить гранты на развитие и другие меры поддержки – в том числе такие задачи преследуют участники форума «Всё для Победы».

Борис Подольный, заместитель руководителя исполкома Народного фронта:

Борис Подольный – Первый раз мир столкнулся с настолько технологически быстро меняющейся военной операцией, как сейчас. Когда-то штурм Мариуполя с помощью дронов казался чем-то сверхъестественным. А сегодня основной звук на передовой – это жужжание квадрокоптеров. Они выполняют и разведывательную функцию, и доставляют боеприпасы или эвакуационную стропу до бойца, которого надо вытянуть с позиции, способны наносить удары. Огромный сегмент военного производства БПЛА начал формироваться благодаря энтузиазму именно малых групп изобретателей. Сейчас у Минобороны появились большие проекты с беспилотниками. Но начинались они с малого. Малые производители никогда не покроют нужны армии. Но без их работы огромные проекты просто не будут реализованы.

Борис Подпольный пообещал, что встречи с изобретателями станут проводиться на регулярной основе, чтобы организовать «фастрек» – ускорить процесс запуска нужных для фронта изделий.

Военные действия, увы, невозможны без ранений, поэтому медики со всей страны регулярно отправляются в военные госпитали ЛНР и ДНР, чтобы весь свой опыт применить там, где помощь нужна особенно остро.

Одним из тех, кто несколько раз менял отпуск на рабочую командировку, является Алексей Мишустин, заведующий отделением травматологии и ортопедии тульской больницы им. Д. Я. Ваныкина. С 2022 года он в качестве волонтера оказывал хирургическую помощь в госпиталях.

Алексей Мишустин – Считаю, что честь и совесть – это норма жизни, если каждый её будет придерживаться, то в стране будет все хорошо. Это наш гражданский долг – оказывать помощь раненым. Мы, медики, должны быть там, потому что наши руки никогда не бывают лишними. Если понадобится моя помощь, я обязательно поеду и буду исполнять свой долг.

По словам травматолога, на сегодняшний день процесс оказания первой помощи на передовой отлажен. Теперь необходимо идти дальше и подключать к процессу реабилитации не только военные госпитали страны, но и гражданские медучреждения, которые имеют соответствующее оснащение. Это позволит охватить большее количество военных, нуждающихся в реабилитации и сократить время ожидания для них.

Волонтёрство – дело добровольное и исключительно по зову сердца. Однако и самим волонтерам нужна поддержка и забота. Именно об этом говорили на одной из сессий форума.

Юлия Зимова, руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив Народного фронта:

Юлия Зимова – Сегодня много НКО, стремящихся помочь фронту. Они занимаются самыми разными направлениями деятельности. Одна из самых передовых – «Народный полк». Это люди, которые плетут маскировочные сети, вяжут носки, делают окопные свечи и многое другое. У них нет юридической регистрации, грантов, им в этом нужна поддержка. Также на сессии мы затронули тему усталости волонтеров, работающих в госпиталях и помогающих раненным. Это нормально, когда человек выдыхается, работая с такой категорией людей, – им тоже нужна помощь и поддержка. Даже самому крепкому тылу нужен свой тыл. Когда волонтёры чувствуют заботу, это здорово поднимает дух.

Военные действия разворачиваются не только на поле боя. Информационное пространство давно стало полем ожесточенной схватки. Защита своих рубежей на этом направлении важна не меньше, чем на реальном фронте. На переднем плане обороны стоит кибер-дружина. Задач у нее много: распространение правдивой информации, выявление фейков, а также запрещенного контента.

– Информационная война требует определенных правил, о многих из которых нельзя публично говорить. Могу сказать одно: работа кибер-дружны показала свою эффективность, и мы будем её развивать дальше. Причем не только в плане информационной безопасности России, но и в части наступления на информационное поле противника. Донесение правды до противника – один из элементов информационной войны. То, что сейчас происходит в Европе, это результат двухлетней информационно-просветительской работы, которую мы проводили. Наша задача – доносить именно простым жителям других стран позицию России. Нам нечего делить с обычными гражданами любых стран, они все люди, которые просто должны знать правду.

Форум ОНФ «Все для Победы» продолжится 2 февраля. Его площадкой также останется Тула.