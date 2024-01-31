  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Кто должен убирать снег на дорогах и во дворах Тулы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Кто должен убирать снег на дорогах и во дворах Тулы

Кто должен убирать снег на дорогах и во дворах Тулы

Напоминаем, куда звонить и кому писать, если что.

Зимой работы по очистке и обработке улично-дорожной сети города Тулы ведут в круглосуточном режиме. Основная задача коммунальных служб в это время — обеспечить безопасное передвижение автотранспорта и пешеходов.

Службы города следят за прогнозами погоды. После поступления официальных сообщений от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составляются графики работ специализированной техники. Коммунальная техника выходит на улицы города с началом снегопада. В первую очередь комбинированные дорожные машины выполняют россыпь определенного вида противогололедных материалов — от реагентов до технической соли.

Спустя 3-4 часа на дороги выезжают колонны спецтехники для очистки проезжей части от снежной массы. Указанное время необходимо, чтобы реагент начал действовать со снегом и наледью для образования подвижной массы, которую затем можно оперативно убрать. Реагенты не дают снегу уплотняться под колесами машин.

0289aa43-dc51-401f-94cd-1835bb912e16_3.jpg
 
Далее снова проводится посыпка дорог противогололедным материалом для предотвращения образования наледи. В сильный снегопад такие уборочные циклы могут проводиться несколько раз в сутки. 

Уборка и обработка противогололедным материалом ведется, начиная от магистральных улиц к второстепенным и далее — в сельских поселениях. Ближе к утру прочищаются и обрабатываются маршруты школьных автобусов.

Уборка снега с тротуаров и проездов на придомовых территориях — зона ответственности управляющих компаний.


 
Напомним, о проблемах с качеством уборки жители могут сообщить через следующие сервисы: 

  • «Открытый Регион 71» or71.ru; 
  • ЕДС eds.tularegion.ru; 
  • электронную приёмную tularegion.ru; 
  • платформу обратной связи на Госуслугах.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 11:17 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Тулауборка снегаполезные номераразъяснялка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Чудеса случаются вместе с компанией «Капитал-Строитель жилья»!
Чудеса случаются вместе с компанией «Капитал-Строитель жилья»!
Министр культуры РФ Любимова назвала проект реставрации Музейного квартала Тулы одним из наиболее успешных
Министр культуры РФ Любимова назвала проект реставрации Музейного квартала Тулы одним из наиболее успешных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.