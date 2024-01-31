Кто должен убирать снег на дорогах и во дворах Тулы

Напоминаем, куда звонить и кому писать, если что.

Зимой работы по очистке и обработке улично-дорожной сети города Тулы ведут в круглосуточном режиме. Основная задача коммунальных служб в это время — обеспечить безопасное передвижение автотранспорта и пешеходов.

Службы города следят за прогнозами погоды. После поступления официальных сообщений от Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды составляются графики работ специализированной техники. Коммунальная техника выходит на улицы города с началом снегопада. В первую очередь комбинированные дорожные машины выполняют россыпь определенного вида противогололедных материалов — от реагентов до технической соли.

Спустя 3-4 часа на дороги выезжают колонны спецтехники для очистки проезжей части от снежной массы. Указанное время необходимо, чтобы реагент начал действовать со снегом и наледью для образования подвижной массы, которую затем можно оперативно убрать. Реагенты не дают снегу уплотняться под колесами машин.





Далее снова проводится посыпка дорог противогололедным материалом для предотвращения образования наледи. В сильный снегопад такие уборочные циклы могут проводиться несколько раз в сутки.

Уборка и обработка противогололедным материалом ведется, начиная от магистральных улиц к второстепенным и далее — в сельских поселениях. Ближе к утру прочищаются и обрабатываются маршруты школьных автобусов.

Уборка снега с тротуаров и проездов на придомовых территориях — зона ответственности управляющих компаний.





Напомним, о проблемах с качеством уборки жители могут сообщить через следующие сервисы: