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Министр культуры РФ Любимова назвала проект реставрации Музейного квартала Тулы одним из наиболее успешных
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Министр культуры РФ Любимова назвала проект реставрации Музейного квартала Тулы одним из наиболее успешных

30 января на Международной выставке-форуме «Россия» прошел День культуры.

На ВДНХ собралось более 750 экспертов отрасли со всей России, для них была подготовлена насыщенная деловая и культурная программы. Тульскую область на мероприятиях представила министр культуры региона Татьяна Рыбкина. 

Профильное сообщество обсуждало вопросы развития креативных индустрий и кинематографа, цифровизации культуры, Пушкинскую карту и национальный проект «Культура». Спикерами выступили руководители федеральных учреждений культуры, IT-компаний, общественных организаций и другие.

На пленарной сессии «Культура: инвестиции в будущее» министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова представила проект реставрации Музейного квартал в Туле как один из наиболее успешных реализованных ведомством проектов реставрации объектов культурного наследия

Татьяна Рыбкина поблагодарила Минкультуры России от лица региона за организацию дискуссионной площадки по основным направлениям работы отрасли. 

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— Выставка «Россия» — это не только уникальная площадка для обмена опытом. Это также место, где творческие коллективы и артисты из разных субъектов России имеют возможность заявить о себе и своём регионе. По поручению губернатора Алексея Дюмина Тульская область активно включена в программу выставки достижений на всех площадках, и я благодарна работникам культуры за их работу и вовлеченность в каждое мероприятие, — сказала министр.

На стенде Тульской области в этот день прошла насыщенная программа мастер-классов от учреждений культуры Алексинского и Ясногорского районов. Среди них — мастер-классы «Кукла Благополучница», «Кукла Крупеничка», «Роспись пряников в акварельной технике», «Кукла Тульская барыня» и «Оригами-символ года Дракон». 

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Также в рамках культурной и образовательной программ активности прошли в павильонах «Наша культура», «Дом культуры», «АТОМ», «Музей Востока», «Музей кино», «Музей Толстого», «Строим будущее» и павильоне «Е».

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