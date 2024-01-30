В Центральную Россию пришло весеннее тепло

С северо-запада в нашу страну пробивается очередной теплый атлантический циклон. Так, в Центральной России сегодня в дневные часы ожидается до +2°, снег станет таять. Однако к ночи подморозит.

Завтра днем будет не выше 0°, а уже в четверг придет очередная оттепель: +2° и осадки в смешанной фазе.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на текущей неделе температура воздуха прогнозируется на 6 градусов выше нормы. По его словам, это уже мартовская погода.