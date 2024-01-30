  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Центральную Россию пришло весеннее тепло - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Центральную Россию пришло весеннее тепло

В Центральную Россию пришло весеннее тепло

Оттепель будет продолжаться всю неделю.

С северо-запада в нашу страну пробивается очередной теплый атлантический циклон. Так, в Центральной России сегодня в дневные часы ожидается до +2°, снег станет таять. Однако к ночи подморозит.

Завтра днем будет не выше 0°, а уже в четверг придет очередная оттепель: +2° и осадки в смешанной фазе.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на текущей неделе температура воздуха прогнозируется на 6 градусов выше нормы. По его словам, это уже мартовская погода.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 11:20 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
оттепель

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк завоевал бронзу первенства России по легкой атлетике
Туляк завоевал бронзу первенства России по легкой атлетике
Туляки страдают от «снежной каши» на улицах города
Туляки страдают от «снежной каши» на улицах города
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.