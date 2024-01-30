В Туле из-за антисанитарии закрыли кафе на ул. Металлургов

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Специалисты нашли много нарушений.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора провели проверку в кафе «Скорпион» (ИП Сафарова А.А.о.), расположенном в Туле на ул. Металлургов, 43-г.

Установлены нарушения требований к обработке кухонной посуды, производственного инвентаря. Выявлены нарушения технологии изготовления кулинарной продукции. Сотрудников допускают к работе без личных медицинских книжек.

В организации общественного питания не организован производственный контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции.

Деятельность кафе приостановили до устранения нарушений. Материалы о временном запрете работы направлены в Пролетарский районный суд города.