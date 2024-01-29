А вы видели, как плавят снег? В Туле работают новые снегоплавильные установки

Такая утилизация снега – не «про экономику», а про экологию.

В этом году с улиц Тулы вывезли уже 180 тысяч кубометров снега с начала зимы. Это рекордное количество, говорит глава городской администрации Илья Беспалов.

Эта зима оказалась снежной: по сравнению с прошлым годом сугробы в два раза больше. В этом году в Туле работают уже две площадки для вывоза снега. Одна традиционно на ул. Чмутова, вторая — в проезде Энергетиков в Скуратово — открылась перед Новым годом. На новом полигоне снег не просто складируют, а плавят с помощью новой снегоплавильной установки.

По словам Ильи Беспалова, это оборудование — не «про экономику», а про экологию: снег с примесями и реагентами не просто лежит и тает, впитываясь в почву, а уже в виде воды уходит в ливневую канализацию.

Сергей Мещеряков, гендиректор подрядной организации:

— Площадь этого полигона — 6000 квадратных метров. Снег сюда привозят с конца декабря. За это время здесь утилизировали более

14 000 «кубов» снега.

Полигон работает круглосуточно, в сутки сюда поступает порядка 2500 м2 снега. В среднем при пиковой нагрузке мы принимали до 150 машин по 20 кубометров снега.

Снегоплавильных установок на полигоне две. Работают они так: спецтехника загружает в камеру снег, на него сверху насос подает теплую воду (30-35°С).

Под давлением снежная масса начинает намокать и оседает в плавильные бункеры, а когда полностью растает — уходит в ливневку.

Песок, камешки и мусор оседают в специальном фильтре, поэтому машину периодически останавливают и чистят.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов:

— Эта зима «балует» нас обильными снегопадами. По сравнению с прошлым годом снега в два раза больше. В этом году мы организовали работу двух площадок для вывоза снега: на ул. Чмутова, которая принимает до 600 машин в сутки, и новая — со снегоплавильными установками — до 180 машин. С городских улиц с начала зимы вывезено уже порядка 180 тысяч кубометров снега — это рекордное количество.

Очистка улиц от снега и его вывоз ведутся в городе круглосуточно, и особенно актуальна работа ночью. Одновременно работает более 20 бригад, которые вывозят снег с основных магистралей и второстепенных улиц.

Со снегоплавильными установками мы испытываем новые технологии, в первую очередь они позволяют не занимать вывезенным снегом слишком большие площади, а главное — такая технология экологична.

Если нас устроит новая технология, новая площадка будет работать и в следующем году.