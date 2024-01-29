Тульских автомобилистов предупредили о тумане и сильном ветре

29 января с 21.00 в Тульской области прогнозируется ухудшение погодных условий: местами ожидается туман, порывы ветра составят до 11 м/с, на дорогах гололедица. Это может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки. Непогода сохранится на сутки.
Госавтоинспекция региона призвала автомобилистов соблюдать дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, не совершать резкие маневры, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.
Пешеходов просят быть аккуратными при переходе проезжих частей.
Кроме того, экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
- Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
- Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7 999 374-36-13.