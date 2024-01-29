Тульских автомобилистов предупредили о тумане и сильном ветре

Фото Алексея Пирязева.

29 января с 21.00 в Тульской области прогнозируется ухудшение погодных условий: местами ожидается туман, порывы ветра составят до 11 м/с, на дорогах гололедица. Это может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки. Непогода сохранится на сутки.

Госавтоинспекция региона призвала автомобилистов соблюдать дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, не совершать резкие маневры, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходов просят быть аккуратными при переходе проезжих частей.

Кроме того, экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.