Туляк обнаружил подводные действующие храмы в Индонезии 

Член Тульского отделения Русского географического общества Игорь Крюков организовал экспедицию в Индонезию для изучения и познания интересного и далекого края нашей планеты.

Но основной целью были поиск и изучение подводных храмов, которые существуют именно там. В своем путешествии член РГО реализовал задумку и достиг цели. В процессе исследования и изучения этих храмов он выяснил и установил, что некоторые из них являются даже действующими, чему он стал свидетелем и смог понаблюдать за необычной церемонией воочию.

Как отмечает Игорь Крюков, он обязательно о своей экспедиции напишет подробную статью и разместит ее в открытых источниках и на своей странице, где расскажет, как это было, что такое подводные храмы и почему они действующие.