В этом году в Туле высадят более 2700 деревьев

Фото из архива Myslo.

Сформированы планы по озеленению областной столицы в 2024 году.

В Туле в общей сложности в этом году высадят 6 тысяч саженцев, из них 2770 деревьев и 3300 кустарников. В ассортименте посадочного материала — липа, клен, ива, береза, сирень, пузыреплодник, спирея, кизильник, бересклет, гортензия и др. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Адресный перечень высадок и ассортимент уточнят перед началом весеннего сезона для соблюдения охранных зон инженерных коммуникаций.

Работы планируют выполнить за счет городского бюджета и компенсационного озеленения в весенне-осенний период.



Отметим, что в 2023 году в Туле высадили около 1,5 тысячи деревьев, более 2,5 тысячи кустарников и свыше 244 тысяч многолетних и однолетних растений.