«Счастливая» вещь, парфюм и начищенная обувь: только 7% туляков соблюдают приметы перед собеседованием

Только 7% туляков верят в счастливые приметы и соблюдает ритуалы, отправляясь на собеседование.
Чаще всего это касается внешнего вида: респонденты надевают «счастливую» вещь, пользуются парфюмом, приносящим удачу, начищают обувь (если считать уход за обувью приметой, то это хорошая примета).
Подавляющее большинство респондентов против суеверий (93%):
- Когда люди обращаются к ритуалам и приметам, это говорит о том, что человек плохо готов, боится результата, сомневается или не знает своих способностей, или в итоге перенесёт ответственность на всех вокруг и высшие силы.
Работодатели снимают лишние барьеры в найме в условиях кадрового голода, интервью становятся более конструктивными.
Время проведения опроса: 19—26 января 2024 года.