«Три века немецкой музыки»: в Тулу едет пианистка Басиния Шульман

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Концерт московской пианистки состоится 3 февраля в 16.00 в Доме культуры «Ясная Поляна».

Прозвучат произведения, ставшие визитными карточками трех стилей, сменявших друг друга в европейской музыке на протяжении XVII–XIX столетий.

Первой остановкой в этом музыкальном путешествии станет эпоха барокко. «Итальянский концерт» Иоганна Себастьяна Баха, включенный в программу вечера, отличает радостное, праздничное настроение.

Композиция «Итальянского концерта» опирается на традиции трехчастных концертов Вивальди – и вместе с тем в ней наметились черты будущей сонатной формы. Соната получила развитие уже в эпоху классицизма – во многом благодаря Людвигу ван Бетховену.

В концерте прозвучит Соната № 17 ре-минор Бетховена, рисующая психологический портрет композитора в один из самых сложных периодов его жизни.

В 32 года Бетховен боролся с отчаянием из-за прогрессирующей глухоты и переживал из-за разрыва с графиней Джульеттой Гвиччарди, которой посвятил «Лунную сонату».

Творчество Людвига ван Бетховена открывает эпоху немецкого музыкального романтизма, когда получают развитие инструментальные песенные жанры. В исполнении Басинии Шульман гости Ясной Поляны услышат произведения Иоганнеса Брамса, Феликса Мендельсона-Бартольди и Роберта Шумана.

- Мне показалось очень интересным проследить идейное и музыкальное развитие трех культурных эпох одной страны в одном концерте, — говорит Басиния Шульман.

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