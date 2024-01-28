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В Щекинском районе водитель рискнул жизнью ради обгона

В Щекинском районе водитель рискнул жизнью ради обгона

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на 33 км М-2, Подъезд к Туле. На записи видно, как обгон в запрещенном месте едва не привел к лобовому ДТП.

«После нарушения следовал за ним и на светофоре (поворот в Ясную Поляну) четко виден его номер. Дата и время на регистраторе актуальны. Двигались из Щекино в сторону Тулы, подъем от деревни Кочаки в сторону Ясной Поляны. Сплошная полоса занесена снегом и льдом, но знак видно. При таком дорожном покрытии идти на обгон — опасное и рисковое дело», — написал автор видео.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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сегодня, в 19:00 +1
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Событие
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Место
Тульская областьЩекинский район
 

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