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Суд дал администрации Тулы 1,5 года на ремонт улицы Чмутова

Суд дал администрации Тулы 1,5 года на ремонт улицы Чмутова

Прокуратура выдавала предписание администрации еще летом прошлого года, но чиновники сказали, что у них в планах на 2023-й ремонт не значится.

Привокзальный районный суд Тулы рассмотрел административный иск прокурора Тулы к Управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации о признании бездействия незаконным и возложении обязанности устранить допущенные нарушения в сфере безопасности дорожного движения. 
 
В середине прошлого года прокуратура провела проверку по обращению жителей ул. Чмутова на состояние автомобильной дороги. Жители указали на отсутствие тротуара. 

Проверка подтвердила, что участок дороги от дома № 122 до дома № 150 не обустроен. В связи с этим в адрес главы администрации города Тулы 20 июля 2023 года внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений.

«Из ответа администрации г. Тулы следует, что органом местного самоуправления работы по обустройству тротуара сформированным планом работ на 2023 год не предусмотрены. Данный вопрос будет рассмотрен при перспективном планировании работ на последующие годы при условии выделения денежных средств. Таким образом, до настоящего времени указанные в представлении нарушения не устранены, сроки выполнения работ не указаны», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

24 января суд признал незаконным бездействие Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации. На ответчика возложена обязанность провести мероприятия по обустройству тротуара проезжей части автомобильной дороги в течение 18 месяцев со дня вступления судебного решения в законную силу.

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