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По решению суда из Тульской области депортируют 25 мигрантов

По решению суда из Тульской области депортируют 25 мигрантов

Каждый из них вдобавок заплатит штраф.

25 января Щекинским районным судом рассмотрено 25 дел об административных правонарушениях, совершенных гражданами Узбекистана, Киргизии, Таджикистана.
 
Судом установлено, что обвиняемые пребывали на территории Российской Федерации без документов, подтверждающих право на проживание. Постановлениями суда все 25 граждан признаны виновными.

Им назначены административные наказания в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме принудительного выдворения правонарушителя за пределы страны, а также в форме контролируемого самостоятельного выезда из РФ. 
 

 

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