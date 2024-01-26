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Прокуратура отчитала администрацию детского сада в Каменском районе за грязный ковер

Прокуратура отчитала администрацию детского сада в Каменском районе за грязный ковер

Также нарекание вызвал тот факт, что у сотрудников детсада нет средств индивидуальной защиты.

Прокуратура Каменского района провела проверку соблюдения в Архангельский детский сад «Родничок» санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о здравоохранении. 

Установлено, что в дошкольном учреждении не соблюдался дезинфекционный режим, на рабочих местах не было предусмотрено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников, нерегулярно проводилась дезинфекция ковровых изделий в дошкольной группе.

С целью устранения выявленных нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

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