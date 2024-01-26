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Из-за разрушенного дымохода в доме отключили газовые колонки: кто оплатит ремонт?
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Из-за разрушенного дымохода в доме отключили газовые колонки: кто оплатит ремонт?

С этим вопросом обратились жители дома по улице Шухова. Myslo разобрался в проблеме.

В пяти квартирах дома № 19 по ул. Шухова в Туле газовые колонки были отключены 24 января. Причина — обрушение дымохода. Людям пояснили, что они должны оплатить дорогостоящий ремонт сами. 

«Дымоход разрушился ещё 1,5 года назад. УК Светлый дом не было до этого никакого дела до сегодняшнего дня, хотя мы писали, что дымоход рушится, кирпичи летят чуть ли не на голову. Шахта, забитая кирпичами, их тоже не волновала.

В среду к владельцам квартир, расположенных по одному из стояков дымохода, пришли из горгаза по заявке от УК и перекрыли газ. Без предупреждений, объявлений. Газ отключили на неопределенный срок. Сотрудник сказал, мол, на две недели или на полгода. УК утверждает, что восстанавливать дымоход мы должны за свой счет», — написала женщина.

Жительница дома добавляет, что недавно в доме был проведен капремонт фасада. Она считает, что нужно было озаботиться не внешней красотой, а ремонтом дымоходов.

«Вместо того чтобы привести дом в порядок, его просто покрасили за 4 млн руб., а действительно нужный ремонт мы должны оплачивать сами. Хотя каждый месяц платим за содержание и ремонт», — добавила женщина.

В УК «Светлый дом» пояснили, что ранее уже предупреждали жителей о необходимости ремонта дымохода и риске отключения колонок, если работы не провести:

— Жильцы всё знали ещё осенью: и о проблеме, и о возможном отключении. Мы действительно вызывали газовщиков, потому что люди в этих квартирах могли просто-напросто угореть из-за неисправного дымохода. Сейчас собственники должны провести собрание и принять решение о финансировании работ. Такое собрание мы со стороны УК инициируем на следующей неделе. Собственники должны в такой ситуации действовать сообща: не забывать, что дымоход касается не только пяти квартир по стояку, он является общедомовым имуществом, а значит, расходы на ремонт несут все собственники дома.

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Автор:
сегодня, в 16:22 0
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