Жители Красной Слободки: «Больше недели наша деревня в снежном плену – дороги просто нет!»

Жителей в населенном пункте не так много, но и им нужна дорога. Тем более что правила содержания дорог не делают различий по количеству населения.

Сильный снегопад закончился больше недели назад. Но до сих пор дорога, ведущая в деревню Красная Слободка Щекинского района, утопает в снегу. Жители неоднократно обращались в местную администрацию, но результат нулевой.

В связи с этим в редакцию Myslo обратился житель деревни Алексей.

«Проблема в отвратительном отношении к прочистке единственной дороги в данный населенный пункт, по которой не можем проехать не только мы, но и спецслужбы при необходимости!» — рассказал он.

Мужчина несколько раз подавал заявку на расчистку дороги. Но результата не добился:

«Для того чтобы нам почистили дорогу, надо подать заявку по номеру телефона 8 (48751) 5-78-64 — администрация Щекинского района. Дозвониться по этому номеру очень тяжело. После дозвона заявка принимается. На следующий день никто не приезжает. Мы повторно звоним, регистрируется новая заявка. И так по кругу! Заявки обрабатываются более 7 дней».

По словам Алексея, подрядчик, который занимается расчисткой дорог, однозначно заявляет: мол, из-за того, что жителей мало, чистить будет в самую последнюю очередь! Ну и на состояние техники тоже жалуется.

«Нас мало, но нам необходимо быть ежедневно в данной деревне т. к. постоянно включены электроприборы! На постоянной основе проживает бабушка, которой более 90 лет, и фермер, у которого свое хозяйство!» — поясняет Алексей.