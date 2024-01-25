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За 2023 год в Тульской области жертвами преступлений стали 199 детей и подростков 

За 2023 год в Тульской области жертвами преступлений стали 199 детей и подростков 

В сравнении с 2022 годом число преступлений значительно выросло.

Об этом во время пресс-конференции рассказал главный следователь Тульской области Владимир Усов:

— За 2023 года несовершеннолетние фигурируют как обвиняемые в 92 уголовных делах, а как потерпевшие — в 199.

Отметим, что в 2022 году количество несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, равнялось 123.

 

Напомним, в 2023 году в регионе произошло сразу несколько резонансных преступлений против детей. Так, в январе 35-летний житель Варваровки Максим Шапочкин жестоко избил пасынка. От полученных травм шестилетний ребенок скончался.  Приговором суда Шапочкину было назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы. 

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А 4 декабря в поселке Молодежном 38-летний Андрей Е. ударил сына, которому не так давно исполнился 1 год и 10 месяцев, ножом из-за того, что тот плакал и не хотел успокаиваться.

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В настоящее время мужчина находится под стражей, и в скором времени его отвезут в исследовательский центр психиатрии имени Сербского для прохождения ряда экспертиз. 

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