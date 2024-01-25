В Тульской области утвердили порядок запуска дронов

Фото Алексея Пирязева

Чтобы запустить дрон, туляки должны заполнить и послать уведомление в определенной форме. Соответствующий приказ о порядке согласования использования беспилотных гражданских судов выпустило региональное министерство безопасности.

Извещение необходимо направить за неделю до даты планируемого полета. Желательно, с понедельника по среду. Если документ поступит в четверг, то заявление будет считаться поступившим в понедельник следующей календарной недели.

Желающий запустить дрон должен указать данные о цели

использования беспилотника, причине, по которым невозможно применение других видов транспорта. Также необходимо описать территорию, над которой планируется запуск, с указанием географических координат точки вылета и точки посадки. В заявлении должны быть указаны характеристики беспилотника: тип, масса, размер, цвет, сведения о постановке на государственный учет и бортовой номер.

«B случае необходимости, министерством по региональной безопасности Тульской области может запрашиваться дополнительная информация‎», – сказано в тексте документа.

Заявление рассмотрят в течение двух рабочих дней.