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В Тульской области утвердили порядок запуска дронов
Фото Алексея Пирязева

В Тульской области утвердили порядок запуска дронов

Подать заявку на подъем беспилотника необходимо в министерство региональной безопасности.

Чтобы запустить дрон, туляки должны заполнить и послать уведомление в определенной форме. Соответствующий приказ о порядке согласования использования беспилотных гражданских судов выпустило региональное министерство безопасности. 

Извещение необходимо направить за неделю до даты планируемого полета. Желательно, с понедельника по среду. Если документ поступит в четверг, то заявление будет считаться поступившим в понедельник следующей календарной недели. 

Желающий запустить дрон должен указать данные о цели
использования беспилотника, причине, по которым невозможно применение других видов транспорта. Также необходимо описать территорию, над которой планируется запуск, с указанием географических координат точки вылета и точки посадки. В заявлении должны быть указаны характеристики беспилотника: тип, масса, размер, цвет, сведения о постановке на государственный учет и бортовой номер.

«B случае необходимости, министерством по региональной безопасности Тульской области может запрашиваться дополнительная информация‎», – сказано в тексте документа. 

Заявление рассмотрят в течение двух рабочих дней.

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Фотограф:
сегодня, в 16:30 +1
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