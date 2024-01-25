Нападающий тульского «Арсенала» Барков: «Ждем контрольные матчи, соперники подобраны солидные»

Нападающий «Арсенала» Дмитрий Барков в интервью клубной пресс-службе рассказал о начале подготовки в Турции и оценил силу соперников в предстоящих спаррингах:

— Дмитрий, позади первая неделя учебно-тренировочных сборов в Белеке. Она, вероятно, самая сложная?

— После отпуска первый сбор кажется очень насыщенным. Понятно, что тяжеловато, но это даже хорошо. Мы готовимся к весеннему отрезку первенства, где будет много сложных игр. Все понимают, что перед нами стоят высокие задачи, чтобы их решить, нужно приложить максимальные усилия. Если бы нагрузки были незначительными, то пришлось бы вкатываться по ходу первенства, а на это у нас нет времени. Выполняем много беговой работы, так что терпим и работаем.

— При этом у Александра Сторожука практически все упражнения выполняются через мяч.

— Да, это очень хорошо. Так проще переносятся нагрузки. Тем более футболисты не любят бегать просто так. При этом мы и без мяча хорошо работаем. В этом плане у нас есть баланс.

— На что тренерский штаб обращает особое внимание на сборах?

— На восстановление. Если бы не восстанавливались, где-то халтурили, то вряд ли бы усваивали те нагрузки, которые дает Александр Александрович.

— Впереди пять контрольных матчей, первый из них пройдет уже 28 января. Соперником станет представитель словенского чемпионата «Мура». Среди оппонентов — «Балтика» и «Рубин».

— Очень ждем эти матчи. Понятно, что в начале сборов, когда нагрузки высокие, самое важное в спаррингах — получить игровую практику. Плюс в команде появились новички, которые через эти встречи могут быстрее адаптироваться под наш стиль и усвоить требования тренеров. Если говорить про соперников, то подобраны солидные команды. Вообще, на сборах все стараются играть с клубами выше рангом, чтобы на их фоне посмотреть свою форму.

— Новички «Арсенала» Бахар, Вакулич и Зуев успели освоиться?

— Да, у нас отличный коллектив. Ребята быстро адаптировались и влились в команду. На сборах царит рабочая атмосфера. Стараемся вытащить из себя максимум. Вместе с тем, где это возможно, шутим, чтобы разрядить обстановку, потому что невозможно быть постоянно зацикленными на работе.