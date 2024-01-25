В Тульском педуниверситете состоялся разговор «без галстуков»

Фото Тульской областной Думы

В День российского студенчества в Тульском государственном педагогическом университете состоялась встреча со студентами председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева и председателя Общественной палаты Тульской области Алексея Эрка. Гостей приветствовал ректор ТГПУ имени Льва Толстого, депутат областной Думы Константин Подрезов.

Повод встречи – праздник, формат – «без галстуков», но обстановка в конференц-зале, носящем имя Константина Ушинского, все-таки, скорее, деловая. На стене – портрет одного из основоположников отечественной научной педагогики, чье имя носит аудитория, и его цитата: «Истинный воспитатель должен быть посредником между школою, с одной стороны, и жизнью и наукой – с другой». Проникнуться значимостью этого тезиса, осознать огромную роль педагога и воспитателя будущим учителям русского языка, математики, физики, физкультуры и многих других школьных дисциплин, а пока что студентам призваны помочь такие, как сегодня, встречи с людьми, которые немало достигли в жизни, добились успехов в профессиональной и общественной деятельности.

Студентов интересует буквально все: какие книги читают их гости, чем увлекаются, как соблюдают баланс между работой и личной жизнью, какие блюда любят с детства, какие регионы России мечтают посетить, ну и, конечно, что посоветуют молодым специалистам, чтобы достичь успеха. Интересовала и деятельность Молодежного парламента при облдуме.

– Молодежный парламент самостоятельно планирует работу. Ребята приглашают депутатов участвовать в своих акциях, мы также привлекаем их к реализации социальных проектов, к участию в публичных слушаниях, рабочих встречах, поездках по региону. Это интересный опыт. Молодежь может познакомиться с парламентской работой, побывать на предприятиях, пообщаться со сверстниками из разных районов области, – рассказал Николай Воробьев.

У Молодежного парламента есть опыт организации обсуждения региональных и федеральных законопроектов, реализации социальных инициатив молодежи. Николай Воробьев призвал студентов активнее сотрудничать с парламентом, а Алексей Эрк заявил, что в Общественной палате всегда готовы к диалогу с молодежью, готовы поддержать важные для области предложения.

Студентов интересовало, как появляются законодательные инициативы, и председатель облдумы пояснил, что здесь важен целый комплекс факторов.

– Сейчас, когда идет специальная военная операция, а в отношении нашей страны установлены санкции, мы принимаем законы, чтобы поддержать военнослужащих и членов их семей, предприятия, которые пострадали от введенных внешних ограничений. Большой пласт законов принимается в связи с тем, что меняется федеральное законодательство и регион обязан привести свои законы в соответствие с обновлениями, – отметил Николай Воробьев. – Работа по совершенствованию законодательства ведется системно. Профильные министерства играют большую роль. Депутаты также анализируют обращения граждан.

Гости ответили и на вопрос о том, каким должен быть современный студент. По их мнению, помимо успешной учебы, важно участие в общественной жизни. Свои лучшие качества молодежь проявила во годы пандемии, когда, не считаясь со временем, а зачастую, подвергая риску свое здоровье, волонтеры посещали пожилых людей, многодетные семьи, доставляли гуманитарную помощь медикам и в социальные учреждения.

А еще современного молодого человека должна отличать активная жизненная позиция. Совсем скоро в стране состоятся выборы Президента, поэтому Николай Воробьев и Алексей Эрк призвали студентов проявить гражданскую ответственность и обязательно принять участие в голосовании.

В завершение встречи студентам, которые наиболее активно проявили себя в общественной работе, вручили Благодарственные письма Тульской областной Думы.