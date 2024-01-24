Кондитер из Тульской области предложил Путину расширить льготную ипотеку на вторичный рынок

Торжественная церемония старта Года семьи с участием Президента России состоялась 23 января в рамках форума «Родные-Любимые», который проходил в Москве.

Участниками специальной программы форума стали более 1000 человек, среди которых Гунины из Нижегородской области, Панковы из Севастополя, Путинцевы из Новосибирской области, Скарницкие из Белгородской области, Шевченко из Санкт-Петербурга и Шустер из Оренбургской области. в том числе семья музыкантов Ахмеровы из Республики Башкортостан и Дьяченко из Луганской Народной Республики, династия педагогов Каретниковых из Саратовской области, владельцы семейного бизнеса по производству сладостей — Чернобельские-Горбачевы из Алексина Тульской области. Все они участвуют в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Владимир Путин положительно оценил идею конкурса и пожелал всем семьям удачи в нем.

«1 сентября в прошлом году говорили об этом конкурсе, и я тогда предположил, что он будет очень популярным. Так и есть: 600 тысяч человек у нас принимает участие, свыше полумиллиона. Вызвал большой интерес, потому что формат оказался удачным. Здесь участвуют все поколения семейные, вся деятельность, вся работа этого конкурса основана на том, что семью сплачивает», — отметил он.

«Нашу семью объединяют не только дружба и родственные связи, но и общее семейное дело. Мы семья кондитеров-предпринимателей в четырех поколениях», — рассказала Алена Чернобельская.

Основателями семейного предприятия стали представители самого старшего поколения Валентина и Иосиф Чернобельские, сотрудники конструкторского бюро при Алексинском опытном механическом заводе.

«Бабушка с дедушкой благодаря своему опыту и целеустремленности смогли сконструировать производственную линию выпечки по производству коржей для тортов», — отметила их внучка.

Сейчас к семейному делу присоединились многие родственники. Продукция представлена во многих торговых сетях России и стран ближнего зарубежья, в перспективе — продвижение в Китай.

По примеру своих родителей Алена Чернобельская и ее супруг Николай стали многодетной семьей, у них подрастают трое сыновей Иван, Даниил и Ярослав.

Ее отец Владимир Чернобельский, бывший военный летчик, отец троих детей и дед пятерых внуков, сейчас является генеральным директором семейного предприятия. В разговоре с Владимиром Путиным он поднял ряд вопросов, в том числе о пересмотре условий льготной ипотеки и распространении ее на вторичный рынок жилья в малых городах, где нет новостроек, а также о строительстве современного социального жилья для молодых специалистов.

«Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена, продолжена льготная семейная ипотека под 6 процентов. И это мы точно сделаем. <…> Но в целом проблема понятна: а) — нужно продлить; б) — посмотреть, что делать с новостройками на таких территориях, как ваша; ну и третье, в) — это посмотреть, возможно ли, и если возможно, то как организовать, расширить эту программу, которая у нас сейчас вводится по Дальнему Востоку», — ответил Владимир Путин.